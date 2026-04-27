La boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello trajo consigo momentos icónicos que quedaron registrados en redes sociales. Sumado a la presencia del cantante español Alejandro Sanz, otro momento emblemático de la fiesta fue la reunión de gran parte del elenco de la serie “Esta sociedad” (2006).

Denisse Dibós fue una de las estrellas nacionales que se hizo presente en la boda de Bruno Ascenzo en el Valle Sagrado del Cusco. Junto a ella, colegas y excompañeros del equipo de “Esta sociedad” se reunieron para celebrar la unión del actor con el cantante Adrián Bello.

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A través de una story en Instagram, Dibós sorprendió a sus miles de seguidores al compartir una fotografía en la que aparece junto a reconocidos actores de la recordada serie que fue producida y dirigida por Bruno Pinasco.

Elenco de la serie “Esta sociedad” se reencontró en la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello. (Foto: Instagram / denissedibos)

“Parte del elenco de ‘Esta sociedad’ quedamos siendo como una linda familia”, escribió Denisse Dibós sobre la imagen en la que aparece muy sonriente al lado de sus colegas.

En la imagen compartida por Dibós se puede distinguir a reconocidos actores como Giovanni Ciccia, Gisela Ponce de León, Carolina Cano, Doménica Seminario y Anahí de Cárdenas. Todos ellos rodeaban al novio Bruno Ascenzo, quien también fue parte de los actores de “Esta sociedad”.

Emotiva dedicatoria

En otra imagen, Denisse Dibós aprovechó un video de Bruno Ascenzo dando sus votos matrimoniales para dedicarle un emotivo mensaje, donde destaca la amistad que los une y lo importante que es el actor en su vida.

Elenco de la serie “Esta sociedad” se reencontró en la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello. (Foto: Instagram / denissedibos)

“Si solo pudieran conocerlos… El amor, el respeto, la complicidad, las risas y la amistad que los une. El comentario general fue: esta ceremonia nos hace volver a tener esperanza de que el amor de verdad lo puede todo. Gracias por hacernos parte de esta ceremonia mágica”, escribió la experimentada actriz.

De esta manera, Denisse Dibós se sumó a la lista de famosos que se hizo presente en la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello. También destacó la participación de Stephanie Cayo y el cantante español Alejandro Sanz.