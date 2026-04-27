Resumen

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Elenco de la serie “Esta sociedad” se reencontró en la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello. (Foto: Instagram / denissedibos)
Elenco de la serie “Esta sociedad” se reencontró en la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello. (Foto: Instagram / denissedibos)
Por Redacción EC

La boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello trajo consigo momentos icónicos que quedaron registrados en redes sociales. Sumado a la presencia del cantante español Alejandro Sanz, otro momento emblemático de la fiesta fue la reunión de gran parte del elenco de la serie “Esta sociedad” (2006).

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