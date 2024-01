El actor Junior Silva, recordado por su participación en la teleserie “Al fondo hay sitio”, habló de su estado sentimental y lo que hizo para superar la depresión tras sus rupturas amorosas.

Durante una entrevista con el canal de YouTube “Por algo pasan las cosas”, que conduce Christopher Gianotti y Úrsula Boza, el intérprete reveló haber tomado sesiones de terapia psicológica para mejorar su salud mental.

Asimismo, habló de las decisiones que tomó tras haberse divorciado de la periodista Carla Tello en 2019, con quien estuvo casado por apenas seis meses.

Cabe precisar que Silva no se refirió a Tello de forma directa, pero aseguró que las relaciones sentimentales que tuvo en el pasado, le dejaron una lección importante para su vida.

“He aprendido qué no hacer y a quién no elegir. Creo que a mi edad y con todo lo que he pasado, con mis relaciones más tóxicas y menos tóxicas, buenas o malas, estoy en la etapa de la flojera. ‘Ay, hay que chambear, escribir, llamar, responder si me preguntan algo’. ¡Uy, no!”, comentó.

Junior Silva oficializó tres relaciones amorosas en medios de comunicación, a parte de Carla Tello, con quien estuvo casado, el actor mantuvo vínculos con la actriz Mayra Couto y una mujer llamada Lorena Velásquez.

En otro momento de la entrevista, el exintegrante de “El gran chef: Famosos”, dijo que tras advertir en sí mismo problemas de autoestima que afectaban la manera de relacionarse con sus parejas, decidió llevar terapia psicológica.

“Tuve tratamiento psicológico por problemas de autoestima y creo que me he dado cuenta que está bien lo que ha pasado”, comentó.

Luego de eso, agregó: “Me demoraba un año y medio, deprimido, en tratar de olvidar a alguien; dos años en una relación tóxica, que rompía y regresaba”.

Tras ello, Silva complementó que aprendió a tomar mejores decisiones en cuanto a sus relaciones sentimentales y que por el momento no tiene interés en establecer otro romance.

“A mis 35, felizmente viví esto para poder prevenir que si cruzo por esa puerta me voy a quemar. Aprendes a tomar mejores decisiones, aprender a ser más racional, pero ahorita estoy en la etapa de la flojera”, sentenció.