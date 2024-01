La presentadora de televisión Karla Tarazona arremetió contra su expareja, el empresario Rafael Fernández, al dejar entrever que su empresa de huevos habría fracasado tras su separación.

Mediante una entrevista con un video-podcast del diario Trome, Karla contó que es una persona disciplinada gracias a su madre, quien le enseñó a sobreponerse a situaciones difíciles.

“Hay algo que aprendí de mi mamá, su disciplina y muy cortante. He sabido empezar de cero, cueste lo que me cueste. No le tengo miedo a empezar de cero”, recalcó la exbailarina.

Por ello, al hablar del romance que tuvo con Rafael Fernández, deslizó que el éxito empresarial de su expareja habría terminado cuando ellos se separaron.

“Ahora pregúntale si vende (huevos)...”, dijo Karla. “El que pateó primero el tablero fue él. Se sentó en un programa a decir cosas que no tenían ni pies y cabezas. Hay cosas que prefiero mantener al margen”, complementó.

Tras ello, añadió: “Como dicen, cuando uno termina comienzan a salir las personalidades. Cuando ya todo se había zanjado, sale este video de un chico que iba a mi casa y sabía todos mis horarios, mis entradas y salidas”