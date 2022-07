Momentos de tensión se vivieron este miércoles en “Esto es Guerra”, luego que Alejandra Baigorria protagonizara una fuerte discusión con Micheille Soifer tras ser acusada de abandonar la competencia.

La empresaria afirmó que su bajo rendimiento se debía a la lesión que aún tiene en el pie, y ante las burlas y cuestionamientos de la popular ‘Michi’, ella no dudó en responder minimizando su presencia en el reality.

“Micheille, tú lo único que sabes es hablar porque tienes boca, porque competir… tú ni siquiera competiste en la semifinal, ¡Qué vergüenza! (…) Tú caminas de por vida en ‘EEG’, porque vas caminando en todos los juegos y nadie te dice nada”, afirmó la novia de Said Palao.

La intérprete de “La Nena” no se quedó callada y también arremetió contra la ‘Combatiente”. “Alejandra, tú lo único que sabes hacer es quejarte o cargar un chupetín, eso es lo único que haces aquí en el programa”, respondió.

Sus declaraciones desataron la ira de Baigorria, quien aseguró que la presencia de Micheille Soifer en “Esto es Guerra” solo es por el nombre que representa, pero no por ser una buena competidora.

“Sí, es lo único que hago y para eso me pagan acá y soy feliz, igual que a ti te pagan por ser el ‘Sol’ y más que eso no haces. Entonces, a mí me pagan por estar parada acá. Tú tienes tu cláusula especial, yo también ¿algún problema con eso?”, cuestionó.

Fuerte cruce de palabras de Michelle Soifer y Alejandra Baigorria

Renuncia en vivo:

Tras el fuerte altercado, Alejandra Baigorria decidió abandonar el set, pero antes pidió al Tribunal que la eliminen de la competencia porque ella también se quería ir.

“Búscame el reemplazo y me voy eliminada ahorita. Me voy, yo me quiero ir. Que el productor me haga una sanción y que me boten ahorita, no tengo ningún problema”, arremetió.