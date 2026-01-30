“Esto es guerra”: ¿Cómo le fue en el rating durante los primeros de su nueva temporada?

El programa “Esto es guerra” celebra una nueva temporada denominada “Desafío 14”, la misma que ha arrancado con pie derecho a nivel de audiencia. En su última edición obtuvo 19,7 puntos de rating, y picos de hasta 27,3 puntos.

De esta manera, la temporada 14 del reality de competencia se mantiene firme a nivel de audiencia en la televisión peruana, celebrando el respaldo del público.

El martes 27 de enero, “Esto es Guerra: Desafío 14” alcanzó 19.3 puntos, superando a “Los otros Concha” con 16.5 puntos y “Luz de Luna” 4 que tuvo 16.3 puntos.

"Esto es guerra" presentó a los integrantes de su temporada número 14. (Foto: Pro TV)

Asimismo, el miércoles 28 de enero, el reality de competencia alcanzó los 19.7 puntos, mientras que el programa de imitación, “Yo soy”, registró 8.5 puntos.

Por otro lado, tras la elección de los capitanes de los ‘Guerreros’ y ‘Combatientes’, que ha recaído en Patricio Parodi y Pancho Rodríguez respectivamente, se ha desatado una gran polémica por la conformación de sus equipos.

En un primer lugar, Karen Dejo se mostró molesta con Pancho Rodríguez por preferir a Onelia Molina antes que ella para ser parte de los ‘Combatientes’. Por su parte, Facundo dijo sentirse excluido por el capitán del equipo rojo, pues se extrañó de que no lo llame para ser su mano derecha y prefirió a Leandro Cabello.

Mathías Brivio y Katia Palma son los conductores de la nueva temporada de “Esto es guerra”. (Foto: Pro TV)

“Entiendo que haya elegido a Leandro porque fue campeón con él, pero a veces es bueno tener a un buen amigo al lado y Leandro no es tan amigo de él como yo. No creo que sea una traición, pero yo hubiera elegido a Pancho”, explicó.