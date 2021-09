Ducelia Echevarría y Allison Pastor protagonizaron una tensa discusión en la reciente edición de “Esto es guerra”. Todo comenzó cuando la integrante de “Los Guerreros” decidió retar a su contrincante y le recordó su polémica renuncia en “Reinas del show”.

Allison Pastor señaló que aún es nueva en el reality y consideró que Ducelia Echevarría debería sacar cita para competir con ella.

“Debería darte vergüenza de retar a una persona que recién está empezando. Dame una semana o unos días más para entrar en ambiente y me retas. Saca tu cita y te espero”, comentó.

Ante la provocación de Allison, la integrante de “Los Guerreros” no se quedó callada y le recordó a su contrincante su polémica renuncia en el programa “Reinas del show”.

“Yo no voy a sacar cita con una persona que le gusta dejar las cosas a medias”, expresó Ducelia Echevarría.

“No, mi amor. A mí no me gusta dejar las cosas a medias. Más bien, yo no quiero competir con una persona tan problemática como tú”, fue la defensa de Allison Pastor.

La modelo y deportista Ducelia Echevarría retó a su similar Allison Pastor en un reto de prueba física tildándole de miedosa y de que no se excusara de que su única rivalidad es Korina Rivadeneira. Pues la nueva integrante de los guerreros aceptó el reto de Ducelia y esto fue lo que pasó. (Fuente: América TV) Mira el reto de Ducelia Echevarría contra Allison Pastor

