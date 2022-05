Hugo García sufrió una lesión mientras se preparaba para su próxima competencia de ciclismo. El integrante de ‘Esto es guerra’ espera poder recuperarse pronto para seguir haciendo lo que más le gusta, que es el deporte extremo.

En América Hoy, el chico reality comentó que su madre Fabiola Silva, quien se encuentra de viaje por Europa, tras enterarse de su lesión le preguntó por qué no decidió dedicarse a algo más “tranquilo”.

“Mi mamá también me dice por qué no te dedicaste a tocar algún instrumento, a ser pintor, a jugar algo más tranquilo. Lamentablemente es lo que me gusta, es lo que me apasiona y es algo que no voy a dejar de hacer. Son riesgos que me corro, pero si eso me hace feliz, tengo que aprender a sobrellevar”, precisó.

Hugo García compartió el estado de su lesión en redes sociales. Foto: IG @hugogarcia

En otro momento, el guerrero contó detalles de este incidente que felizmente no pasó a mayores. “Lo que pasa es que la próxima semana justo tengo una carrera en la sierra y venía entrenando muy fuerte para llegar con un gran nivel y justo hoy día -en uno de los saltos que tuve en el entrenamiento- se me fue el pie del pedal y se me enganchó con el pedal la parte de atrás del pie e hizo que me palanquee la pierna para atrás. Yo sentí como si me había roto el pie en verdad”.

Hugo García sufrió desgarro en su tobillo

Agregó que como todo deporte extremo siempre existe el riesgo de tener accidentes. “Para eso siempre es super importante hacerlo con la protección adecuada que hace que te pueda salvar la vida. Me queda recuperarme, seguir las indicaciones del doctor para poder regresar con más fuerza muy pronto”.

Alessia Rovegno lo visitó en la clínica

En tanto, la modela Alessia Rovegno, actual pareja de Hugo García, lo acompañó en la clínica tras enterarse de la lesión del guerrero. “A Ale la tengo ya dice: ‘la última que te aguanto’. Ella siempre me apoya en todo lo que yo hago, que me gusta hacer. Sabe que es parte de mi vida los deportes y en verdad es increíble que siempre este pendiente de mí, cuidándome, preocupada por mí”.

“A penas le conté dejó de entrenar porque estaba justo en el gimnasio y fue volando a verme, ayudarme. En verdad super agradecido con ella porque pueda apoyarme con las cosas que me gustan”, añadió.

Sobre el estado de su lesión, el chico reality descartó que se haya fracturado y espera recuperarse pronto. “Gracias a Dios no ha sido una fractura ni nada, solo ha sido un pequeño desgarro muscular y creo que con todos los medicamentos que me han dado y con hielo, el doctor me ha dicho siete días de descanso médico, espero que sea menos”.

