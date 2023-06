El chico reality Israel Dreyfus reapareció en “Esto es guerra” luego de haber sufrido una descompensación durante la competencia y respondió fuertemente a Chevy, quien había pedido la eliminación del experimentado participante luego de su impase en el programa.

El exintegrante de “Combate” cuestionó la actitud de su compañero frente a su descompensación y criticó que quiera mantenerse en el programa a costa de una lesión. Además, resaltó que, como Chevy, hubo docenas de participantes y todos fueron pasajeros.

“Si para él ganarle a un compañero desvalido y descompensado lo hace sentir un campeón, déjame decirte que estás muy lejos de serlo. Tengo 12 años en esto (en el reality) y he visto pasar a docenas de personas como tú y con las mismas cualidades. No te alucines el vellocino de oro”, expresó Israel.

“Eso de pisar cabezas, para salvarte a ti mismo, ya se sabía desde el casting. Tenía referencia sobre ti. Me decían ‘nunca confíes en Chevy’... Yo no estoy por un ampay ni mis compañeros tampoco y me parece fuera de lugar tu comentario, cuando tú mismo llegaste y dabas a entender que te vinculaban con Michelle Soifer. Me parece desubicado de tu parte. Así no vas a llegar a ser el número 1 con esta actitud, he visto a mucha gente que pensaba serlo y no duraron”, agregó.

Por su parte, Chevy intentó defenderse asegurando que si Israel Dreyfus desea quedarse en el programa como parte del equipo de los ‘combatientes’ tenía que “sudar la camiseta como se debe”.

Como se recuerda, en una pasada competencia que enfrentó a Israel Dreyfus y Chevy, el experimentado chico reality sufrió una descompensación que no le permitió terminar la prueba, dejando así a Chevy la opción de elegir su equipo. Lejos de solidarizarse con su compañero, el joven participante pidió la eliminación de Dreyfus.

