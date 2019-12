Ivana Yturbe confesó que no se encuentra bien de salud. En la reciente emisión del reality “Esto es guerra”, la modelo reveló que le realizarán diversos exámenes para descartar que es lo que le viene afectando.

“Me van a tener que hacer otro análisis, pues a los 23 años no me pueden estar internando ya tres veces. Esta es la cuarta vez que siento esta crisis, y no he ido a la clínica, me he curado en mi casa, porque sé que me van a internar”, manifestó la ‘combatiente’, quien recibió el respaldo de su equipo.

Asimismo, Yturbe, quien estuvo a punto de ser eliminada del reality, afirmó que “defenderá su trabajo”, y lamentó que ella y sus compañeras Alessandra Lama y Rosángela Espinoza se encuentren en sentencia.

Mario Irivarren, capitán de los ‘combatientes’ ratificó lo dicho por Ivana. Incluso, el chico reality reveló que le pidió a la modelo que no asista a “Esto es guerra”.

“Yo sé que no va a poder, así sea el circuito más chiquitito del mundo, se va a desmayar”, precisó el Irivarren.

Por su parte, Rosángela Espinoza cuestionó las declaraciones de su compañera y consideró que su revelación no se ajustaba a la verdad. “No voy a dejar que me dejen como la mentirosa que no soy”, respondió Ivana.