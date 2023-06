Tras la repentina salida de Patricio Parodi de “Esto es guerra”, la conductora Johanna San Miguel advirtió que de no volver el ‘Pato’ ella se iría del reality. Ante esta situación, el competidor brasileño Rafael Cardozo propuso que si la presentadora se iba del programa deberían contratar a Katia Palma.

El hecho sucedió el pasado 12 de junio durante la emisión de “Esto es guerra”. Patricio Parodi se conectó con el programa mediante una videollamada y aclaró su situación asegurando que está totalmente libre y no tiene que volver al programa luego de ser eliminado.

“En mi contrato dice que si yo soy eliminado del programa quedo totalmente libre, no tengo responsabilidad alguna del volver al programa… Saben que es lo que me desencaja es que llevo 10 años trabajando con ustedes y que me boten de esa manera. No hice nada para merecerme la eliminación, para que me boten de esa manera, para que me hagan pasar esa vergüenza”, señaló Parodi.

Las declaraciones de Patricio Parodi no cayeron bien a Johanna San Miguel, quien advirtió que, si el popular capitán de los guerreros no volvía al programa, ella procedería a renunciar y retirarse del estudio.

Ante esto, Rafael Cardozo -artífice de la salida de Patricio Parodi del programa- le pidió a Johanna San Miguel que avisara el día que se iba del programa para “llamar a Katia Palma” para que sea conductora del reality.

Como se recuerda, Patricio Parodi fue retirado del reality “Esto es guerra” por una cláusula en el contrato de Rafael Cardozo, quien tenía la libertad de elegir a un competidor para que abandonara el programa.

Patricio Parodi se pronunció sobre su eliminación de 'Esto es Guerra' por parte de una cláusula del contrato de Rafael Cardozo, además, sostuvo que iría al programa este miércoles para la final de 'Baila Conmigo', "Solamente voy a estar por una persona que merece estar en esa final". (Fuente: América TV)