La conductora de televisión Johanna San Miguel protagonizó una tensa discusión con el chico reality Piero Arenas en “Esto es guerra”, esto debido a que la presentadora considera que el joven no viene dando todo de sí en la competencia, la cual sigue siendo dominada por los ‘combatientes’.

En la reciente edición del programa, Johanna San Miguel reafirmó su posición de culpar al joven de perder la competencia. Además, aseguró que es su responsabilidad en “Esto es guerra” velar por los interese del equipo.

“Mucha gente me está escribiendo a mi Instagram y me están diciendo cosas horribles, pero les voy a decir una cosa, a mí me importa mi equipo, porque allá donde ustedes están viendo, hay guerreros y guerreras que nos ven todos los días y es mi responsabilidad dentro del programa que mi equipo gane todos los días. Si yo veo un primer juego y colocan mal en número 4, ¿Cómo quieren que me sienta? Estoy harta”, dijo la presentadora.

En respuesta, Piero Arenas aseguró que si viene dando todo de sí pese a las lesiones que padece y le pidió a Johanna San Miguel más apoyo en vez de criticarlo duramente.

“Yo llego a mi casa muy frustrado. Llevo 5 lesiones en menos 6 meses. Espero una palabra de aliento de mis compañeros, pero de tu parte recibo cosas negativas… Agradezco y cuido mi chamba, por eso no me voy de viaje. Te pido simplemente que me apoyes”, dijo Arenas, quien solo recibió una nueva crítica por parte de Johanna San Miguel, quien lo cuestionó por “hacerse la víctima”.

Finalmente, la producción de “Esto es guerra” decidió cambiar de equipo a Piero Arenas, quien se sumó a las filas de los ‘combatientes’. En su nuevo equipo, el joven participante destacó e incluso celebró un punto que le dio el triunfo frente a los ‘guerreros’.

