El último viernes 25 de febrero se vivió un momento de tensión en “Esto es guerra 10 años” cuando el capitán de los ‘combatientes’, Rafael Cardozo, eligió a Said Palao como su “mano derecha”. Y es que, según dijo el brasileño, solo lo eligió para darle órdenes.

“ He escogido a Said Palao nada más para que él reciba órdenes mías y entender que yo soy su capitán . Eres de los ‘combatientes’, soy su capitán y por eso ahora te doy permiso de hablar en el micrófono”, dijo Cardozo tras su decisión.

“Ya empezamos con las injusticias, ¿Por qué siempre la tenemos que sufrir los combatientes? ¿Por qué tenemos que tener un capitán como Rafael? ¿Por qué tengo que aceptar que Rafael se refiera así hacia mí? Y después dicen que los ‘combatienes’ nos victimizamos, pero así empezamos los 10 años de ‘Esto es guerra’”, respondió, muy molesto, Said Palao.

Ante esta respuesta, Rafael Cardozo le quitó el micrófono a Said Palao y le dijo que ya no tenía permiso para hablar, hecho que enfureció al competidor que tuvo que ser calmado por la conductora Johanna San Miguel, quien no dudó en reprender al participante brasileño.

“Rafael, sabes que te quiero mucho, pero tienes que respetar a todos los compañeros que están aquí. Said es un emblemático de ‘Combate’, no ha venido a ser tu ‘chupe’. Si vas a elegir a un brazo derecho es porque lo vas respetar . Bájale un cambio, te falta mucho que aprender”, reprendió San Miguel.

Acto seguido, ‘el Tribunal de EEG’ se hizo presente y reafirmó a Said Palao como el “brazo derecho” de Rafael Cardozo; sin embargo, advirtió al capitán de los combatientes que debe tratar con respeto a todos sus compañeros.

