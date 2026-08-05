No se conoce el estado actual del modelo venezolano tras el accidente | Foto: Instagram (Captura)
No se conoce el estado actual del modelo venezolano tras el accidente | Foto: Instagram (Captura)
Por Redacción EC

Este martes 4 de agosto, el modelo venezolano Kevin Díaz sufrió un accidente durante un reto de altura en ‘Esto es guerra’ (EEG), al caer desde aproximadamente ocho metros sobre una colchoneta que no habría resistido el impacto y terminó colapsando, provocándole golpes al chico ‘reality’.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.