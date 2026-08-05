Este martes 4 de agosto, el modelo venezolano Kevin Díaz sufrió un accidente durante un reto de altura en ‘Esto es guerra’ (EEG), al caer desde aproximadamente ocho metros sobre una colchoneta que no habría resistido el impacto y terminó colapsando, provocándole golpes al chico ‘reality’.

El incidente fue mostrado en la última edición de ‘Magaly TV, la Firme’, donde se observó el momento en que Díaz quedó atrapado dentro de la estructura inflable tras el salto, mientras sus compañeros pedían ayuda para auxiliarlo.

Caída de Kevin Díaz

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Los conductores de EEG, Mathías Brivio y Katia Palma comentaron lo ocurrido luego de la caída. “Parece que Kevin se ha quedado enredado dentro de la colchoneta porque el aire no es totalmente uniforme, en el momento que cae, la colchoneta se enreda”, explicó Brivio al referirse al accidente.

Según las imágenes difundidas, integrantes del reality ingresaron al área del juego para ayudar al participante, mientras la transmisión cambió de escena y continuó con la conducción del programa.

Hasta el momento, Kevin Díaz no se ha pronunciado públicamente sobre el accidente. En tanto, ‘Esto es guerra’, ProTV y América Televisión tampoco han emitido un comunicado oficial respecto a lo ocurrido.

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En redes sociales, usuarios cuestionaron las condiciones del reto y compararon el hecho con otros accidentes ocurridos anteriormente en competencias de altura del programa, como el que vivió Gabriel Meneses.

Según fue reportado, Meneses sufrió una aparatosa y grave caída en mayo de 2026 durante un circuito de velocidad, al chocar violentamente contra una estructura en el borde de una zona de seguridad, que le provocó dos fracturas en las vértebras y un latigazo cervical que requirió una cirugía compleja de columna.

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