El programa de competencia “Esto es guerra” marcó una gran sorpresa en su última edición con la reaparición de los ‘guerreros históricos’ Said Palao y Patricio Parodi, quienes vuelven al reality tras varias semanas. En su más reciente emisión, el programa alcanzó los 22,4 puntos de rating y se convirtió en lo más visto de la televisión nacional.

En el programa “Esto es guerra”, cuya actual temporada es denominada “Desafío 14” reapareció el capitán de los ‘guerreros’, Patricio Parodi, y el chico reality Said Palao, ambos se mantenían alejados por decisión del Tribunal.

Cabe resaltar que el regreso de los reconocidos competidores, quienes al ingresar al set abrazaron a Jota Benz y sus amigos, se produjo poco después del ingreso de Paul Michael y Renato Rossini Jr. a la competencia. Los históricos participantes se sumaron al equipo de los ‘guerreros’.

“Esto es guerra” lideró el rating con el regreso de Said Palao y Patricio Parodi. (Foto: Difusión)

Como se sabe, el programa “Esto es guerra” lleva 14 temporadas en la televisión nacional y es el reality con mayor duración hasta la fecha. En su reciente emisión alcanzó los 22,4 puntos de rating, reafirmando su liderato.

Por si fuera poco, el reality de competencia logró superar al evento deportivo más grande del mundo, el Mundial 2026, ya que obtuvo mayor puntaje de rating que el partido entre Francia y Senegal, que obtuvo 22,3 puntos.

A estas cifras se suma el programa “Al fondo hay sitio” con 19.4 y la novela “Señora del destino” con 17.2, todos pertenecientes a la parrilla de programación de América Televisión.

“Esto es guerra” es un programa producido por Pro TV que cuenta con varias franquicias internacionales en diversos países de Latinoamérica como ‘Guerreros México’, ‘Guerreros Puerto Rico’ y otros como Bolivia, Panamá y Colombia. Actualmente, se viene realizando una producción de Televisa para Unimas y Univisión, la gran cadena hispana de los Estados Unidos con la conducción de Nicola Porcella.