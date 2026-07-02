“Esto es guerra” lideró el rating con el regreso de Said Palao y Patricio Parodi. (Foto: Difusión)
“Esto es guerra” lideró el rating con el regreso de Said Palao y Patricio Parodi. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El programa de competencia “Esto es guerra” marcó una gran sorpresa en su última edición con la reaparición de los ‘guerreros históricos’ Said Palao y Patricio Parodi, quienes vuelven al reality tras varias semanas. En su más reciente emisión, el programa alcanzó los 22,4 puntos de rating y se convirtió en lo más visto de la televisión nacional.

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