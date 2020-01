En la reciente edición de “Esto es Guerra”, Michelle Soifer pidió unos minutos para dedicarle unas palabras de bienvenida a Jazmín Pinedo. Además, aprovechó el momento para aclarar públicamente que no tiene ningún problema con la popular “Chinita”.

“Nosotras tuvimos muchos problemas y nuestros fans se han quedado con eso... Pero quiero decir que no tengo problemas con Jazmín Pinedo y tampoco con Gino Assereto (expareja de la ‘Chinita’). Ahora cada uno está en otra etapa de su vida y creo que esta será una temporada bonita”, señaló en América TV.

Jazmín Pinedo apoyó lo dicho por Michelle y sostuvo que los intercambios que protagonizaron son parte del pasado. “Michelle, tienes razón... hubo cosas que sucedieron, pero entrar en detalles no sería apropiado. Me parece importante el mensaje (de Michelle) y es cierto, que todavía hay fans tocados por una situación que ya no existe...Ya no hay nada”, sostuvo.

Tras ello, la conductora de televisión y la participante del reality se dieron un abrazo y un beso para todos sus seguidores.

Michelle Soifer a Jazmín Pinedo: “Hoy estamos en nueva etapa” (Video: América TV)