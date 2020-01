Jazmín Pinedo fue presentada como la nueva conductora de “Esto es guerra” y su regreso al programa juvenil generó distintas reacciones por parte de los integrantes. Sobre todo porque la presentadora tuvo que dejar “Mujeres al mando” para sumarse a América TV.

La participante Michelle Soifer no fue ajena a la nueva incorporación del reality y pidió la palabra para referirse al respecto en pleno programa en vivo. “Después de tantos años me vengo a encontrar con Jazmín y quiero dejar varios puntos claros. Mañana, que hay un poco más de tiempo, vamos a hacerlo”.

“En realidad traté de ubicarla en algunas oportunidades, pero no se logró. De todas formas quiero que sepan que me siento contenta y tranquila, creo que ella también. Me gusta saber que estamos regresando los que iniciamos el programa”, añadió.

Ante las palabras de Michelle, el presentador Gian Piero Díaz le consultó a Jazmín Pinedo si tenía algún problema en tener dicha conversación, y ella se mostró abierta a cualquier tipo de aclaración.

“Yo no sé qué tantas cosas se tengan que aclarar, pero yo no tengo ningún problema en conversar”, sentenció la expareja sentimental de Gino Assereto.

Michelle Soifer se refirió al ingreso de Jazmín Pinedo a "Esto es guerra". (Video: América TV)