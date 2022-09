Un emotivo momento se vivió en la reciente edición de “Esto es Guerra” de este último 16 de setiembre. Paloma Fiuza rompió en llanto en pleno programa en vivo al recordar a su padre, quien falleció el pasado mes de marzo.

Todo ocurrió cuando el reality de competencia le dio una sorpresa a Gustavo Afanador, integrante de la orquesta Bembe. El salsero recibió la visita de sus padres y su novia que hace poco llegaron desde Venezuela.

El cantante se mostró emocionado por tener a su familia en el estudio ya que era la primera vez que lo escucharían cantar en vivo. Ante ello, no dudó en expresarle sus sentimientos a sus progenitores luego de pasar varios años lejos de ellos.

Al ver la tierna escena, Paloma Fiuza no pudo contener las lágrimas en vivo al recordar que su padre falleció hace poco luego de presentar complicaciones a causa de la COVID-19. Ante la desgarradora escena, la integrante de los ‘Guerreros’ fue consolada por sus compañeros y por Johanna San Miguel.

“Me trae muchos recuerdos. Para mí fue muy complicado, yo estos días estoy pensando demasiado en mi papá. Aún no logro entender por qué se fue, es muy difícil, pero bueno… la vida sigue. Hay días buenos, hay días malos, me da mucho gusto que hayan traído a su padre (de Gustavo Afanador) porque realmente son momentos únicos”, señaló Paloma entre lágrimas.

“Yo toda mi vida he trabajado y he estado lejos de mis padres, y estos momentos hay que valorarlos siempre porque puede pasar algo mañana y de repente tú no tendrás más a tu familia cerca y eso es muy doloroso”, añadió.

