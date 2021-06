Pancho Rodríguez y Facundo González volvieron a “Esto es Guerra” tras ser suspendidos por el Tribunal del reality por asistir a la fiesta de cumpleaños de Yahaira Plasencia en plena pandemia del COVID-19. Los competidores admitieron su error

Fue el chileno quien mostró su pesar por lo sucedido y le pidió a sus seguidores no cometer sus mismos errores. Luego, ambos se enfrentaron en un circuito extremo para integrarse a sus equipos.

Mira esto: Tepha Loza fue a votar y terminó como presidenta de mesa

“Uno no puede estar toda la vida pidiendo perdón, sin embargo, es necesario hablarle a los fans y a la gente que confía en cada uno de nosotros, no solo como programa sino como persona. Cometimos un error, espero que el error haya servido de ejemplo para que la gente no lo cometa. Somos humanos, tenemos derecho a equivocarnos y ahora solo buena conducta para ustedes, como siempre”, señaló Rodríguez ante las cámaras.

Por su parte, el popular “Wacho” no quiso hablar mucho del tema y solo afirmó que no puede justificar lo que hizo al no acatar el estado de emergencia por la pandemia de coronavirus (COVID-19).

Pancho Rodríguez y Facundo González pidieron perdón a fans de EEG

Ambos participantes fueron suspendidos tras conocerse de su participación en la reunión de cumpleaños de Yahaira Plasencia en Cieneguilla hace dos meses.

VIDEO RECOMENDADO

Johana San Miguel pide el regreso de Pancho