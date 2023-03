La nueva temporada de “Esto es guerra” cada vez genera más expectativa por los retos que afrontan los guerreros y combatientes. Muestra de ello es que el jueves 9 de marzo se volvió a ubicar como el programa número uno en su horario, por las pantallas de América TV.

El reality de competencia logró 16.3 puntos de rating a nivel nacional y en el minuto a minuto llegó a 24 unidades.

Al respecto, Peter Fajardo, productor de EEG, agradeció al público por acompañarlos durante 11 años consecutivos.

“Es grandioso saber que el público sigue enganchado con EEG. Disfrutan a cada momento los retos que hay y eso hace que siempre estemos innovando”, indicó.

Agregó que los televidentes también muestran su satisfacción que Johanna San Miguel y Renzo Schuller estén en la conducción.

“Es una buena dupla. Todos los que están y estuvieron en el programa siempre aportan su granito de arena para entretener”, precisó.

Erick Elera “renunció” como jurado de EEG tras ver a Israel Dreyfus transformarse en Britney Spears

Erick Elera “renunció” como jurado de la secuencia “Dale play” antes de ver la presentación de Israel Dreyfus, quien se convirtió en Britney Spears.

El competidor histórico lució una larga peluca rubia y se vistió como colegiada para interpretar el baile “Baby one more time”, pero el actor peruano no pudo evitar reírse antes de dar su opinión profesional. Por otro lado, Renzo Schuller se unió a las burlas al comparar a Israel con Ducelia Echevarría.