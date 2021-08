“Esto es guerra” presentó un video promocional de su nuevo reality. En este adelanto se pudo ver a los “guerreros” luciendo unos uniformes, al estilo “Élite”, exitosa producción de la plataforma Netflix.

Este espacio aún no tiene fecha de estreno, pero se sabe que será conducido por María Pía Copello, donde los integrantes mezclarán la ficción con la realidad.

“Nunca antes se hizo un formato como este. Es la primera vez que se hará algo así y les va a fascinar”, comentó la presentadora Johanna San Miguel.

“Yo me he quedado pegado y me imagino que ustedes también. Lo que se viene estará buenísimo”, dijo Gian Piero Díaz.

“Élite” se centra en Las Encinas, el colegio más exclusivo de España. Un lugar donde estudian los hijos de la élite y donde acaban de ser admitidos tres jóvenes de clase baja, procedentes de un colegio público en ruinas.

