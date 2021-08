La influencer y empresaria, Rosángela Espínoza abrió su corazón y confesó que siempre le gustó Patricio Parodi tras confirmar que el capitán de los guerreros se encuentra completamente soltero.

Así lo dijo en una entrevista para América Espectáculos donde sorprendió a propios y extraños al revelar que no había grabado antes tik toks con Parodi debido a que Flavia Laos no se lo permitía.

Y es que este último fin de semana, la pareja de guerreros se reunió para grabar contenido para sus redes sociales, algo que fue celebrado por los seguidores de ambos personajes, que hoy se muestran cercanos.

“Ahora es mi pinki, (antes no podía) porque la chata no lo dejaba. Ya terminaron, olvídate es ‘finish’. Ahora sí puedo saludarlo: ‘Hola, patito graba tik toks conmigo’. Para mí, normal porque yo grabo hasta con el cuy, con Mister G, falta con Rebeca (Escribens)… Chicas lo que ustedes ven en cámaras, el patito engreído es porque es parte de la competencia... Es un niño, es muy tranquilo, tímido, muy hogareño. Me ha sorprendido bastante patito”, señaló Rosángela Espinoza.

“(¿Te has interesado en él?) Hace tiempo, desde que entré (a EEG) a mí me gustaba patito... No sé (si le daría una oportunidad), hay muchos en la lista. Patito es mi amigo, (graba Tik Toks con él) porque me sube las vistas, sí funciona”, agregó entre risas.

EEG: Rosángela Espinoza habla sobre tik toks con Patricio Parodi

De inmediato, Patricio Parodi aclaró que se reunión el pasado fin de semana con la popular ‘Rous’ solo para grabar Tik Tok, debido a que en el estudio de “Esto es guerra” no tiene tiempo.

“A veces en el canal no hay tiempo porque estamos ensayando, practicando, ensayando o a veces la gente llega tarde, entonces no hay tiempo. Un día no laborable hay tiempo para grabar contenido y es lo que hemos hecho, grabamos unos siete o diez tik toks”, expresó el capitán

Rosángela Espinoza también reveló que sus seguidores le piden que también se dé un beso con Patricio Parodi, así como lo hizo con Pancho Rodríguez. Al respecto señaló que lo pensará.

