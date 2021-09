Hoy lunes 6 de setiembre se realizó la competencia oficial entre los integrantes de “Esto es guerra” y “Guerreros México”. Toda la competencia marchaba bien, pero Said Palao sufrió una lesión en pleno circuito y ello no podría permitirle llegar a la final.

Resulta que la pareja de Alejandra Baigorria se resbaló en pleno programa en vivo y no pudo continuar con la competencia al sentir un fuerte dolor en su pierna derecha.

“La pantorrilla se me tiró duro a la hora de subir y para colmo me caigo para atrás”, expresó Said Palao al momento de intervenir.

“Vengo cargado de la competencia anterior porque al no estar Patricio (Parodi), literal he estado en todas las competencias. Me da demasiada pena”, agregó.

Patricio Parodi también sufrió una lesión en su primera competencia y lloró de frustración al no poder continuar con las pruebas de “Guerreros México”.

