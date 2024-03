El lunes 11 de marzo, el programa “Esto es guerra” vivió un emotivo momento luego que el actor Santiago Suárez decidiera dejar el reality por una fuerte lesión en la espalda. Según dijo al despedirse, no quería complicar su situación y prefería no perjudicar a sus compañeros.

Al inicio del programa, el conductor Renzo Schuller informó que el actor de “De vuelta al barrio” tenía un anuncio importante, por lo que Santiago tomó la palabra para anunciar su retiro del reality por problemas en su salud.

“Hace dos semanas estuve postrado en la cama, me lesioné, pero esto ya viene desde hace un par de años. Yo tengo un problema en la columna. Sin embargo, cuando me llega el proyecto de Esto es Guerra, para mí fue un gran regalo… pero, llegó el momento que más temía, donde dije ‘yo ya no puedo continuar viendo mis compañeros que se sacan la mugre todos los días y yo en cama’. No puedo hacer más con esta lesión que tengo. Y, lamentablemente, doy un paso al costado viendo la situación actual del programa y de los combatientes”, dijo Suárez.

“La salud es primero, este escenario es hermoso, Los quiero mucho, no puedo seguir con las manos cruzadas viendo que mi equipo ya no puede dar más”, agregó el actor, quien recibió el abrazo de sus compañeros de programa.

Cabe señalar que, tras la salida de Santiago Suárez, el programa anunció el regreso de dos exparticipantes: Matías Ochoa e Israel Dreyfus. El primero llegó para tomar el lugar del actor en los ‘Combatientes’.

