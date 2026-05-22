Onelia Molina y Kevin Díaz avivaron los rumores de una presunta relación y sorprendieron a los televidentes con un tierno beso que no solo ha elevado los comentarios de su posible romance, sino que ayudaron a consolidar al reality “Esto es guerra” como el programa más visto de la televisión nacional.

“Esto es guerra” se convirtió en líder de programación el pasado lunes 18 de mayo con 20.6 puntos de rating, en el episodio que fue protagonizado por Onelia Molina y Kevin Díaz, quienes dieron rienda suelta a sus dotes artísticos en un reto de actuación.

De esta manera, el reality de competencia superó a la novela “Valentina valiente” de Latina, que obtuvo 4.6, y al reality “La Granja VIP”, que recientemente cambió de horario y solo alcanzó 1.8 puntos.

“Esto es guerra” se mantiene como líder de sintonía con beso de Onelia Molina y Kevin Díaz. (Foto: Difusión)

Como se sabe, “Esto es guerra” es uno de los programas más vistos de la parrilla televisiva de América Televisión. A nivel histórico, el reality mantiene una gran audiencia desde su estreno hace 14 años.

Además, junto a la serie “Al fondo hay sitio” y la novela “Señora del destino” son los líderes de la programación estelar en la televisión peruana.

Onelia Molina y Kevin Díaz previo a besarse en reto de actuación en 'Esto Es Guerra'. (Foto: Difusión)

Cabe resaltar que “Esto es guerra” presenta en las últimas semanas jornadas intensas de competencia entre los integrantes de los ‘guerreros’ y ‘combatientes’, quienes luchan entre sí para mantenerse en el programa hasta el final de temporada.