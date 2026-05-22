Resumen

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“Esto es guerra” se mantiene como líder de sintonía con beso de Onelia Molina y Kevin Díaz. (Foto: Difusión)
“Esto es guerra” se mantiene como líder de sintonía con beso de Onelia Molina y Kevin Díaz. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Onelia Molina y Kevin Díaz avivaron los rumores de una presunta relación y sorprendieron a los televidentes con un tierno beso que no solo ha elevado los comentarios de su posible romance, sino que ayudaron a consolidar al reality “Esto es guerra” como el programa más visto de la televisión nacional.

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