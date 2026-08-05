El modelo cayó desde ocho metros de altura durante un juego del programa | Foto: América TV (Captura)
El modelo cayó desde ocho metros de altura durante un juego del programa | Foto: América TV (Captura)
Por Redacción EC

Esto es Guerra’ se pronunció sobre el accidente que sufrió su participante, el modelo venezolano Kevin Díaz, durante un reto de altura, afirmando que que el colchón de seguridad no se rompió ni presentó fallas técnicas durante la competencia realizada el pasado 4 de agosto.

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