‘Esto es Guerra’ se pronunció sobre el accidente que sufrió su participante, el modelo venezolano Kevin Díaz, durante un reto de altura, afirmando que que el colchón de seguridad no se rompió ni presentó fallas técnicas durante la competencia realizada el pasado 4 de agosto.

A través de un comunicado, ProTV, casa realizadora del ‘reality’, señaló que el Díaz hizo el salto con la postura correcta, lo que habría influido en la forma en que cayó, agregando que se activaron los protocolos de atención para luego ser atendido en una clínica local.

“En ningún momento se registró una falla en los implementos utilizados durante la prueba”, señaló la productora, que confirmó que los exámenes médicos descartaron fracturas o lesiones de gravedad.

En ese sentido, durante la emisión del programa de este miércoles, Mathías Brivio y Katia Palma también se refirieron al accidente y descartaron que el colchón de seguridad haya fallado.

“Hay que dejar clarísimo: el colchón nunca se rompió. El colchón se hunde y pasa eso porque está diseñado específicamente para eso” , explicó Brivio. Por su parte, Palma sostuvo que producción verificó el estado del implemento tras la caída. “El colchón estaba intacto, no había ninguna falla técnica” , afirmó.

Luego Mathías complementó: “Nosotros no quisimos malinformar, queríamos simplemente estar seguros de lo que había pasado y por eso estamos dando la cara”, en respuesta al silencio que tuvieron al inicio.

Caída de Kevin Díaz

Kevin Díaz agradeció mensajes de apoyo

Tras el accidente, Kevin Díaz utilizó sus redes sociales para informar sobre su estado de salud y agradecer las muestras de apoyo.

“Gracias a todas esas personas que se preocuparon y todos esos mensajes lindos. Gracias a Dios que siempre me protege, estoy bien, estaremos un par de días de descanso médico y ya volveremos con toda”, escribió el competidor.

El reality detuvo la competencia tras la caída para que el equipo médico atendiera al participante en el set. Luego de los exámenes correspondientes, ProTV confirmó que Díaz se encuentra estable y continuará con el proceso de recuperación.

Historia de Kevin Díaz