“Esto es guerra” vivió la final de su décimo tercera temporada con una gran expectativa. El programa reality tuvo una jornada maratónica en la que el equipo de los ‘Combatientes’ resultó victorioso frente a los ‘Guerreros’.

En una final cargada de emociones, Kevin, uno de los nuevos rostros del reality, se impuso al experimentado Patricio Parodi, sellando así la victoria de los ‘Combatientes’ en la gran final de “Esto es guerra”.

Este final de temporada ha marcado un nuevo récord para “Esto es guerra”, pues acaba el 2025 siendo líder indiscutible y consagrándose como el programa en vivo más visto de la televisión peruana.

Los combatientes se llevaron el título de la décimo tercera temporada de "Esto es guerra". (Foto: ProTV)

La directora de contenidos de Pro Tv, Mariana Ramírez del Villar, resaltó el trabajo no solo de los competidores en esta larga temporada; sino también de su creativo equipo de producción.

“Estamos contentos con el alto nivel de programa que hemos presentado hoy tuvimos durante todo el año y que se ha reflejado en las cifras de rating, pues el público nos sigue respaldando y demuestra que estamos más fuertes que nunca acabando nuestra temporada número 13. Sin duda, que el 2026 seguirá siendo nuestro porque se vienen más novedades”, dijo Ramírez del Villar.

Los combatientes se llevaron el título de la décimo tercera temporada de "Esto es guerra". (Foto: ProTV)

“El compromiso de cada uno de los participantes es cada día más fuerte y somos una familia, por ello, el público en sus casas disfruta viendo el enorme esfuerzo que ponen los chicos en las competencias, superando adversidades y luchando por alcanzar sus objetivos”, añadió.