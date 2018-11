Austin Palao recibió el respaldo del elenco de "Esto es guerra", programa de competencias al que pertenece luego de que Luciana Fuster, su ex pareja, asegurara que había sido víctima de maltratos durante el tiempo que estuvieron juntos.

Tras descartar haberse portado de manera incorrecta con la modelo, sus compañeros de labores le dieron su respaldo. María Pía Copello, conductora del show de TV, destacó las cualidades que tiene como persona dentro del elenco.

"'Guerreros' y 'retadores' conocen perfectamente cómo es Austin Palao y nadie tiene nada que decir de él. De verdad que sí. Queremos decirlo de manera pública porque se están dando cosas que a él lo están afectando mucho. Él es un chico muy bueno, yo lo conozco de buen tiempo y, de verdad, jamás ha habido un problema. Es un caballerito", declaró la ex animadora infantil.

A inicios de noviembre, Austin Palao y Luciana Fuster confirmaron el final de su relación. El modelo insinuó que los coqueteos de la joven con Emilio Jaime, participante de "Combate", motivaron la separación. En el programa de espectáculos de ATV, descartó esta versión y ratificó su sorpresa con las declaraciones de su ex.

Luciana Fuster habla de lo ocurrido con Austin Palao. (Fuente: YouTube)

Previamente, en "Válgame dios", Luciana Fuster dijo que Austin Palao se "salía de sus casillas" con ella frecuentemente y que debido a estos maltratos su madre le prohibió volver a salir con él.

Luciana Fuster rompe en llanto al contar la tormentosa relación que vivió con Austin Palao. (Fuente: YouTube)

"Fueron varios episodios en los que yo tenía que llamar a mi mamá para pedirle que me recoja porque me peleé con él (...) Me parece fuera de lugar que ahora el quiera tapar las cosas en base a mentiras. Maltratar no es simplemente pegar", dijo.