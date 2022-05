Blanca, madre de la modelo Rosángela Espinoza, sufrió una estrepitosa caída en vivo el lunes en el reality “Esto es guerra” de América Televisión.

La producción del referido programa de competencias decidió enfrentar a la familia de Michelle Soifer con la de la ex campeona de “El gran show”.

En una de los enfrentamientos, Blanca corrió y resbaló, cayendo al suelo frente a las cámaras. El tema no pasó a mayores.

“A mi mamá no le gustan las cámaras. En mi caso, me gustaba participar siempre en cosas y que me graben, pero a ella no mucho, dijo Rosángela Espinoza.

“Esto es guerra” inició hace dos semanas su nueva temporada con algunas reincorporaciones como Alexis Descalzo y Rafael Cardozo e ingresos como el de Yahaira Plasencia y el ex futbolista Alonso Bustíos.