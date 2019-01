"Esto es guerra":  esto dijo María Pía Copello sobre el ingreso de Gian Piero Díaz 

Desde su casa en Miami, donde disfruta de sus vacaciones, la ex conductora de "Esto es guerra", María Pía Copello, se pronunció sobre Gian Piero Díaz, su reemplazante en la conducción del reality.

La recordada animadora de televisión ofreció una entrevista exclusiva para el programa “En boca de todos”, donde fue consultada por el ingreso de su colega en la conducción de "Esto es guerra", al lado de Mathías Brivio.

Lejos de generar polémica por su reemplazante, María Pía Copello aseguró que Gian Piero Díaz es “un gran conductor” y que tendrá una participación importante en la defensa de los ‘retadores’.

“Lo de Gian Piero me pareció muy bien, sé que es un gran conductor y lo hará súper. Sé que va a defender con uñas y dientes como yo defendía a los ‘retadores’”, dijo María Pía desde Miami.

Asimismo, María Pía Copello dijo que, luego de su renuncia “Esto es Guerra”, evitó saber el nombre de su reemplazante porque se sentía muy dolida por dejar el reality juvenil de América Televisión.

“Fui muy sincera antes de irme y conversé con Peter, le dije que no quería saber quién me iba a reemplazar porque me dolió mucho dejar mi puesto”, confesó la animadora que anunció que pronto volverá a Lima para emprender nuevos retos.