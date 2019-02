"Esto es guerra": Nicola Porcella fue suspendido del reality por hacer trampa

Nicola Porcella se mostró arrepentido por hacer trampa en una competencia de "Esto es guerra". El guerrero lo negó hasta el final, pero finalmente aceptó que hizo trampa.

El capitán de 'Los Leones' se responsabilizó de sus actos y pidió a a la producción que le quite la sanción a su equipo. "No me pareció justo que solo quede ahí. Mi familia está mortificada. Sé que es mi culpa y todo fue una palomillada. Yo no quería que mi equipo se perjudique por una mala acción mía", indicó Nicola Porcella.

"Como líder de este equipo le pido al Tribunal que no le quite los puntos a mi equipo. Yo tengo que afrontar mi sanción y prefiero irme antes que mi equipo se perjudique", sentenció Nicola Porcella.

"Yo soy un trabajador más acá. Soy un guerrero más acá. Me iré a mi casa y cuando me llamen regresaré. Lo mejor es que yo asuma la sanción y el equipo no se vea perjudicado", manifestó Nicola Porcella en "Esto es guerra".

"No es bonito pasar mi cumpleaños así. Le pido al Tribunal que me sancione", indicó el competidor de "Esto es guerra".

El Tribunal de "Esto es guerra" terminó aceptando la petición de Nicola Porcella y los suspendió hasta nuevo aviso y no se le devolvió los puntos a su equipo.