Estrella Torres celebró sus tres años de matrimonio con Kevin Salas y reveló que ambos ya tienen un nuevo proyecto como pareja. (Foto: Instagram / @estrellajasmintorres)
Estrella Torres celebró sus tres años de matrimonio con Kevin Salas y reveló que ambos ya tienen un nuevo proyecto como pareja. (Foto: Instagram / @estrellajasmintorres)
Por Redacción EC

Estrella Torres atraviesa un buen momento tanto en su vida personal como profesional. La cantante celebró sus tres años de matrimonio con Kevin Salas y reveló que ambos ya tienen un nuevo proyecto como pareja: convertirse en padres durante el año 2027.

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