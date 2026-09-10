Estrella Torres atraviesa un buen momento tanto en su vida personal como profesional. La cantantecelebró sus tres años de matrimonio conKevin Salas y reveló que ambos ya tienen un nuevo proyecto como pareja: convertirse en padres durante el año 2027.
Estrella Torres atraviesa un buen momento tanto en su vida personal como profesional. La cantantecelebró sus tres años de matrimonio conKevin Salas y reveló que ambos ya tienen un nuevo proyecto como pareja: convertirse en padres durante el año 2027.
En una reciente entrevista con el diario Trome, la cantante contó que viajó junto a su esposo a Estados Unidos para celebrar este nuevo aniversario. Desde Miami, aseguró que continúa muy enamorada de Kevin y destacó que ambos han aprendido mucho durante estos años de relación.
“Estoy mucho más que feliz y enamorada de mi esposo todos los días. Hoy cumplimos tres años de casados y seguimos superfirmes”, comentó Estrella, quien explicó que decidieron aprovechar este momento para disfrutar de su matrimonio antes de dar un nuevo paso.
La cantante confirmó que la pareja planea comenzar a buscar un bebé el próximo año. “También el otro año ya tenemos el proyecto de ser papás y todo va a cambiar muchísimo, entonces hay que aprovechar ahorita que estamos un poquito solos”, señaló.
Estrella Torres también habló sobre su edad y los proyectos que ha conseguido cumplir junto a Kevin Salas. “Ya toca, voy a cumplir 30 años y también hemos cumplido muchos sueños juntos como esposos”, manifestó la artista, quien consideró que ha llegado el momento de vivir una nueva etapa familiar.
Incluso, la cantante sorprendió al revelar que le gustaría tener dos hijos. Al ser consultada sobre si preferiría un niño o una niña, respondió: “Queremos dos de entrada. Mellizos o gemelos, sería genial. Lo que Dios quiera”. De esta manera, dejó en claro la ilusión que ambos tienen por agrandar su familia.
Por ahora, Estrella continúa enfocada también en su carrera musical. La artista contó que recientemente estrenó la canción “Yo soy la cumbia” y adelantó que prepara nuevas colaboraciones. Además, aseguró que seguirá vinculada a la actuación.