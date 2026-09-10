Estrella Torres atraviesa un buen momento tanto en su vida personal como profesional. La cantante celebró sus tres años de matrimonio con Kevin Salas y reveló que ambos ya tienen un nuevo proyecto como pareja: convertirse en padres durante el año 2027.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la cantante contó que viajó junto a su esposo a Estados Unidos para celebrar este nuevo aniversario. Desde Miami, aseguró que continúa muy enamorada de Kevin y destacó que ambos han aprendido mucho durante estos años de relación.

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“Estoy mucho más que feliz y enamorada de mi esposo todos los días. Hoy cumplimos tres años de casados y seguimos superfirmes”, comentó Estrella, quien explicó que decidieron aprovechar este momento para disfrutar de su matrimonio antes de dar un nuevo paso.

Estrella Torres y Kevin Salas se casaron en el 2023

La cantante confirmó que la pareja planea comenzar a buscar un bebé el próximo año. “También el otro año ya tenemos el proyecto de ser papás y todo va a cambiar muchísimo, entonces hay que aprovechar ahorita que estamos un poquito solos”, señaló.

Estrella Torres también habló sobre su edad y los proyectos que ha conseguido cumplir junto a Kevin Salas. “Ya toca, voy a cumplir 30 años y también hemos cumplido muchos sueños juntos como esposos”, manifestó la artista, quien consideró que ha llegado el momento de vivir una nueva etapa familiar.

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Incluso, la cantante sorprendió al revelar que le gustaría tener dos hijos. Al ser consultada sobre si preferiría un niño o una niña, respondió: “Queremos dos de entrada. Mellizos o gemelos, sería genial. Lo que Dios quiera”. De esta manera, dejó en claro la ilusión que ambos tienen por agrandar su familia.

Estrella Torres y su esposo Kevin Salas

Por ahora, Estrella continúa enfocada también en su carrera musical. La artista contó que recientemente estrenó la canción “Yo soy la cumbia” y adelantó que prepara nuevas colaboraciones. Además, aseguró que seguirá vinculada a la actuación.