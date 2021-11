A través de su Storie de Instagram, Estrella Torres sorprendió luego que dedicara un cariñoso mensaje de cumpleaños a su expareja, el cantante Tommy Portugal. Meses atrás, los cantantes anunciaron en fin de su relación, sin embargo, han dejado en claro que son muy buenos amigos.

“Hoy es el día de dos personitas que quiero mucho... de mi hermanita Génesis Torres, mi bebita hermosa cumple 9 añitos. Te amo mi preciosa. Y de mi causa Tommy Portugal, feliz cumpleaños ‘Chato’. Dios derrame muchas bendiciones en tu vida y proyectos. Se te quiere, sigue así con tu esencia”, escribió Estrella.

Tras su dedicatoria, Tommy Portugal no tardó en responder el gesto de la exintegrante de “Puro Sentimiento”. En su historia de Instagram, el músico replicó la foto de la intérprete de “Ahí dónde me ven” y comentó: “Gracias, ‘Chatita’, yo también te quiero”.

Días atrás, Tommy Portugal sorprendió luego que le deseara lo mejor a Estrella Torres en su nueva relación sentimental con el modelo Kevin Salas.

“Siempre le deseo lo mejor, hemos quedado muy bien, como amigos”, dijo el cantante al diario El Popular. “En realidad, (A Kevin) lo he visto en la tele, cuando he salido con Estrella, pero no lo conozco personalmente”, comentó.

Además, Portugal se mostró contento por el ingreso de Estrella a “El Artista del Año”. “Sí, claro, en realidad ese día estaba cantando, pero he visto la repetición, y ella es talentosísima, canta, baila, actúa y es responsable. Le mete harto punche a lo que hace, porque ama lo que hace, entonces estoy seguro de que le va a ir muy bien”, contó.

Asimismo, el cantante dijo que sí aceptaría apoyar a Estrella en ser su refuerzo en el programa de Gisela Valcárcel. “Claro, yo siempre la voy a apoyar, hemos quedado como amigos y si a mí me dicen, yo normal, no tengo problemas”, agregó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Estrella Torres y su insólita reacción cuando la acusan de haber sido infiel a su relación

Estrella Torres y su insólita reacción cuando la acusan de haber sido infiel a su relación null