Tras disfrutar de su luna de miel, la cantante Estrella Torres regresó a Perú e inmediatamente respondió a las críticas en contra de su esposo Kevin Salas. Según dijo, se sintió incómoda con las críticas que surgieron luego del gran matrimonio que celebraron hace algunas semanas.

En declaraciones para el diario Trome, la cantante señaló que se sintió incómoda por las críticas hacia su esposo, quien actualmente es su manager. Según dijo, Kevin Salas es una persona trabajadora y ambos disfrutaron de su matrimonio en compañía de sus seres queridos.

“Me mandaron muchas imágenes y links para ver lo que habían dicho y, la verdad, sí me incomodó porque mancha la imagen de mi esposo, que es muy trabajador. Nuestro matrimonio fue de ensueño y fue gracias al esfuerzo de ambos y de nuestros familiares que nos apoyaron”, señaló Torres.

“Yo no soy una persona que mantiene a alguien, a nadie, a las únicas personas que realmente apoyo son a mi mamá y hermanas. Por más críticas, nadie opacará el bello momento que viví”, agregó la cantante al citado medio.

Asimismo, la cantante de cumbia despejó los rumores de un presunto embarazo y aseguró que, por el momento, no está en la dulce espera.

“Es que soy de buen diente y antes que me digan que estoy embarazada, mejor hago ejercicio para que me baje todo lo que comí (en la luna de miel). Todavía no estoy embarazada”, aseguró la cantante.

Estrella Torres de luna de miel en Estados Unidos