Ethel Pozo, conductora de “América Hoy”, recurrió a sus redes sociales para compartir una serie de fotografías al lado de su hija Domenica y celebrar sus 17 años, que cumplió el pasado 27 de junio. Las imágenes llegaron acompañadas de un extenso y emotivo mensaje por su cumpleaños.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ethel Pozo publicó fotografías del pasado junto a su hija y reveló el significado de su nombre, así como también le dedicó una emotiva y extensa carta de amor.

“¡Mi bebé ya tiene 17! el 27 de junio del 2007 nació la niña que cambiaría mi mundo por completo. Con ella me convertí en mamá y con su llegada me hizo la mujer más feliz del mundo… sé que no entenderás lo que siento, pero para mí fue hace poquito que te llevé por primera vez al nido y me quedaba todos los días en la puerta porque salías a buscarme y si no me encontrabas rompías en llanto… te confieso que adoraba que me necesitaras y me buscaras para así abrazarte y llenarte de besos. Ay mi Dome, eres la niña más buena y generosa del mundo. Siempre supe que serias así, como tú nombre lo dice, Domenica = Hija de Dios. Sabes, tú eres mi gran maestra en esta aventura de ser mamá”, escribió Ethel Pozo.

“Cuando naciste y te pusieron en mi pecho te dije lo que hoy te repito: Que seas muy muy feliz mi amor. No sabes la emoción que sentí cuando eso pasó, cuando por primera vez te pude besar y vi tu carita bella, con esos ojazos preciosos que iluminan cualquier lugar. Quiero que sepas Dome, que te amé desde siempre y que no hay cosa en este mundo que no haría por ti o por tu hermanita, que mereces todo lo que esta vida bella te tiene guardado... Aunque por algunos años más seas una adolescente (con todo lo que eso significa) y batallemos como mamá e hija, no cambiaría por nada estos años hermosos juntas, aunque en ocasiones, te confieso, quisiera retroceder el tiempo un instante y que me busques como en la salida del nido, corriendo para abrazar a mamá”, añadió.

Como era de esperarse, la emotiva carta fue bien recibida por sus seguidores en redes sociales y la misma Domenica se animó a comentar la publicación de su madre. “Gracias, mami. Te amo”, fue el breve, pero significativo mensaje que publicó.

