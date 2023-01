Gisela Valcárcel celebró 60 años este 26 de enero. Esta fecha no pasó desapercibida para su única hija, la conductora Ethel Pozo, quien no pudo pasarlo con su mamá, así que recurrió a sus redes sociales para felicitarla.

A través de Instagram, la presentadora de ‘América Hoy’ compartió un carrete de imágenes inéditas junto a su madre, en el que se les puede ver a ambas a través del tiempo.

“Feliz cumpleaños, mami. ¡Feliz Vida! Feliz vuelta al sol”, escribió al principio de la descripción.

“Un cumpleaños distinto porque no podemos estar juntas… ¿Por qué? ¡No! Yo creo que el ¿para qué? Es para celebrar como se debe en unos días. Así lo espero”, continuó Ethel Pozo. “Te amo y quiero que hoy estés contenta porque tu vida es y ha sido siempre una vida de mucho esfuerzo y trabajo y siempre ha marcado huella en quienes te conocemos”.

Por último, la hija de Gisela Valcárcel concluyó: “¡Celebra! ¡Ríe! Que un 26 de enero naciste para alegra a mucha gente”.

A este mensaje, la conductora de ‘El Gran Show’ contestó: “Hijita, te amo. Gracias. Espero abrazarlos en unos días, besos y todo mi amor”.

Ethel Pozo asegura que no ve a Melissa Paredes en ‘Préndete’

A Ethel le preguntaron si había tenido la oportunidad de apreciar la participación de su excompañera en el programa de Panamericana.

“No la he visto, no tengo televisor ahora que nos robaron todo. No tengo computadora, ni nada. No suelo ver a la competencia porque siento que la energía se te puede ir ahí”, aseguró en conversación con El Popular.

Sobre el robo en su vivienda, agradeció el apoyo que ha recibido a través de redes sociales: “Les he agradecido a todos los conductores, no solo a los de mi canal, sino a todos, también a los detractores por solidarizarse porque es un tema muy penoso”, expresó la hija de Gisela Valcárcel.