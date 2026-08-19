Ethel Pozo relató en su pódcast ‘Sin más que decir’ el momento que vivió junto a su familia durante el reciente temblor que alarmó a habitantes de Lima. La conductora contó que salió rápidamente de su habitación junto a sus hijas y que, después de ponerse a salvo, recordó que su perro Rambo había quedado dentro de la vivienda.

Según explicó, la mascota se encontraba durmiendo en la cama junto a su hija mayor cuando ocurrió el movimiento sísmico. Pozo salió de la habitación junto a sus hijas, pero posteriormente se dio cuenta de que Rambo no las había acompañado.

“Rambo estaba durmiendo con mi hija mayor. Salió corriendo Dome, Lua y yo grité y me di cuenta de que Rambo no estaba. Las tres hemos bajado y Julián ha tenido que entrar a sacarlo. Estaba en la cama esperando. Se quedó en la cama ”, relató.

Ante esta situación, Julián Alexander regresó al interior de la vivienda para sacar a la mascota. De acuerdo con el relato de Pozo, Rambo permaneció en la cama durante el episodio.

Durante el programa, la conductora también recordó otra situación ocurrida durante un movimiento sísmico, cuando Cristóbal, hijo de Julián Alexander, se encontraba en su vivienda durante el fin de semana.

“Nosotros, por ejemplo, el hijo de Julián se queda a dormir los fines de semana y nos ha agarrado temblor. Julián sale corriendo y luego se acuerda de Cristóbal, es que como de lunes a viernes no está ”, contó.

Pozo explicó que la presencia de familiares que no permanecen habitualmente en la vivienda puede hacer que, en medio de una emergencia, alguno de ellos no sea recordado de inmediato.

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Finalmente, la conductora comentó sobre las diferentes reacciones que observa entre los integrantes de su familia durante los sismos.

“Creo que los hombres tienen el sueño más pesado. Las mujeres saltamos por el instinto maternal, creo” , sostuvo durante su pódcast.

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