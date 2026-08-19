Ethel Pozo recuerda que su esposo regresó a casa para rescatar a su perro durante un sismo. (Foto: Captura de yt / SIN + QUE DECIR)
Ethel Pozo recuerda que su esposo regresó a casa para rescatar a su perro durante un sismo. (Foto: Captura de yt / SIN + QUE DECIR)
Por Redacción EC

Ethel Pozo relató en su pódcast ‘Sin más que decir’ el momento que vivió junto a su familia durante el reciente temblor que alarmó a habitantes de Lima. La conductora contó que salió rápidamente de su habitación junto a sus hijas y que, después de ponerse a salvo, recordó que su perro Rambo había quedado dentro de la vivienda.

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