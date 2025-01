Ethel Pozo no desaprovechó la oportunidad y dedicó un emotivo mensaje a su madre Gisela Valcárcel por su cumpleaños. Mediante sus redes sociales, la conductora de “América Hoy” compartió fotografías inéditas donde aparecen juntas, pero lo más resaltante fue la leyenda que acompañaba dicha publicación.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ethel Pozo publicó una serie de instantáneas al lado de su madre Gisela Valcárcel, a quien saludó por su cumpleaños y le dedicó un emotivo mensaje, donde la calificó como “la mejor”.

“Feliz cumpleaños a la mejor. Un 26 de enero naciste para alegrar el hogar de los Valcárcel-Alvarez. Sin saber que años más tarde alegrarías a millones de peruanos”, escribió Ethel Pozo.

“Te amo mami, Feliz cumpleaños y que todos tus sueños se sigan cumpliendo con mucho trabajo y esfuerzo, como siempre ha sido. Ahora, a celebrar”, añadió la presentadora de televisión.

Como era de esperarse, la respuesta de Gisela Valcárcel no tardó: “Hija mía, que lindo lo que me has escrito, te amo. Gracias por estar ahí, siempre conmigo. Loviu y massssss”.

Cabe señalar que Ethel Pozo también tiene otro motivo para celebrar, y es que su hija mayor, Doménica Garabán, ingresó a una reconocida universidad de España para estudiar la carrera de Arquitectura. Gisela Valcárcel también formó parte de este momento especial a través de una videollamada. La noticia la recibieron entre lágrimas y sonrisas.

