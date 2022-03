Gisela Valcárcel se conectó desde Miami, EE.UU., con el programa “América Hoy” para enviar un mensaje por el Día Internacional de la Mujer. Además, la figura de televisión aprovechó para agradecer el apoyo que ha recibido luego de la polémica en la que se vio envuelta tras la aparición de Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo.

“Hace años pensaba que si la gente sabía mi historia o alguna parte de mi historia porque se dice yo lo he contado todo, yo he mostrado lo que se podía mostrar, he guardado muchas cosas para mi intimidad”, comentó la conductora de televisión.

Tras escucharla, Ethel Pozo intervino para explicar por qué su madre y ella decidieron guardar silencio luego de las declaraciones de Jorge Pozo que las pusieron en medio del ojo público.

“Cuando una madre, y la que nos están viendo sabe que saca adelante a su hijo, hay muchas cosas que no se saben, hay muchas cosas que quedan para la intimidad, aunque la gente piense que todo está expuesto, no todo está expuesto, nosotros hemos decidido callar por nuestras hijas”, explicó la conductora de “América Hoy”.

“Primero fue por ti, ahora por las niñas, no solamente hay que decir cosas, no solo solo hay que parecerlo, hay que serlo. Entonces quiero agradecer la solidaridad que hemos sentido, si Ethel y yo no hemos hablado es porque no se puede responder con la misma moneda”, añadió por su parte Valcárcel.

Finalmente, la hija de Gisela se mostró agradecida por el apoyo que vienen recibiendo. “Decirles a las mujeres, que ha pasado lo mismo que tú, a las madres solteras, que no tengan miedo, es mejor soltar. Nosotras vamos a ser siempre unas damas, no vamos a hablar, ahora tenemos a las niñas que cuidar y proteger. La gente se solidarizó y hay muchísimas madres que como tú, sacamos adelante a nuestros hijos”, explicó.

Finalmente, Gisela aseguró que la situación que viven actualmente no es ignorada por sus nietas. “Esto no es escondido ni para mí, ni para mis nietas, ni para Ethel, al contrario, solamente es como dice Ethel, es parte de nuestra intimidad y así quedará. Esa intimidad nos ha permitido ser fuertes”, concluyo.

Ethel Pozo sobre su padre https://www.americatv.com.pe/

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

América Hoy: mira aquí la sorprendente evolución artística de Yahaira Plasencia

La salsera fue la invitada estelar del nuevo espacio conducido por Ethel Pozo y recordó todo el camino que recorrió para convertirse en cantante.