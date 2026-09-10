Ethel Pozo y productor Julián Alexander se casaron el 10 de septiembre de 2022 | Foto: +QTV (Captura - YouTube)
Ethel Pozo y productor Julián Alexander se casaron el 10 de septiembre de 2022 | Foto: +QTV (Captura - YouTube)
Por Redacción EC

La conductora de televisión Ethel Pozo rompió en llanto luego de que su esposo, el director Julián Alexander, reflexionara sobre la fidelidad en el matrimonio y sostuviera que una traición afectaría directamente a sus hijos y al entorno familiar.

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