La conductora de televisión Ethel Pozo rompió en llanto luego de que su esposo, el director Julián Alexander, reflexionara sobre la fidelidad en el matrimonio y sostuviera que una traición afectaría directamente a sus hijos y al entorno familiar.

Durante su participación en el podcast ‘Sin + que decir’, que conduce la hija de Gisela Valcárcel, Alexander explicó que la convivencia en pareja exige compromiso constante frente a las tentaciones.

“El matrimonio nunca va a ser un cuento de hadas, tiene momentos bonitos y momentos que son de lucha, es un compromiso”, afirmó el realizador audiovisual, hermano de la productora de televisión Michelle Alexander.

En el transcurso de la entrevista, el esposo de Pozo profundizó en la responsabilidad que implica mantener la lealtad dentro de su hogar, destacando el vínculo afectivo que mantiene con las hijas de la presentadora.

“Yo siempre tengo en claro que si le fallo no le estaría fallando solo a ella sino también a mi propio hijo, a sus hijas porque son de los dos porque yo las crío con todo el amor, no hago ninguna diferencia con el mío”, declaró Alexander, agregando una promesa directa ante las cámaras: “Somos un hogar los cinco y le estaría fallando a mi suegra… a mi mamá también y no le voy a fallar a ninguno de ellos” .

Las palabras del director conmovieron a Ethel, quien se mostró emocionada frente a las pantallas y justificó su llanto por el alcance del mensaje expresado por su pareja.

“Es que me emocionó. A veces los hombres no se ponen a pensar, lamentablemente, que si le fallas a tu pareja, le fallas a todos”, respondió la comunicadora tras escuchar el compromiso asumido por su esposo.

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