La conductora de televisión Ethel Pozo vivió un incómodo momento en vivo, cuando su compañero del programa “América Hoy”, Edson Dávila, le preguntó si había llorado tras conocer la separación de Ale Venturo y el ‘Gato’ Cuba, esto recordando que si lloró cuando el futbolista terminó con Melissa Paredes.

Todo sucedió en la edición de este lunes 5 de junio en “América Hoy”, los conductores hablaban del fin de la relación de Rodrigo Cuba y Ale Venturo. En un momento, el popular ‘Giselo’ le preguntó a la hija de Gisela Valcárcel si había sufrido con esta separación.

“Hermanita, una pregunta tengo que hacerte, cuando se ha separado el ‘Gato’ de Ale, ¿no lloraste? ¿llegaste a llorar en este caso?”, preguntó Edson Dávila, provocando la risa de todos en el estudio, excepto de Ethel Pozo.

“¿Es necesario? No has visto mi entrevista con Carlín, ahí explico todo. No, no lloro por esas cosas, no los conozco, pero sí, por supuesto, hay tres niños de por medio y con eso no se juega”, respondió Ethel Pozo.

Ale Venturo confirmó el fin de su relación con el ‘Gato’ Cuba

Como se recuerda, en medio de los rumores sobre su posible separación, Ale Venturo salió al frente y confirmó el fin de su romance con el futbolista Rodrigo Cuba. Sus declaraciones las brindó al programa “Magaly TV, la firme”.

“Yo le deseo lo mejor y que cada uno siga su camino”, declaró ante las cámaras del programa conducido por Magaly Medina.

“No me siento bien ahorita. Vamos a seguir adelante fuertes y mamá leona siempre, nada más. Le deseo lo mejor a él y a todos”, agregó la empresaria, visiblemente afectada por la separación.

Ale Venturo confirma fin de relación con el Gato Cuba