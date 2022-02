Ethel Pozo declaró para el programa “Estás en todas” y aclaró que no tiene cirugías estéticas. La presentadora de 41 años señaló que el público cree que ella pasó por el quirófano, pero decidió descartar ese rumor.

“Nadie me cree, que por estar en este programa (‘América Hoy’) yo me he operado. Dicen que de aquí (señalando su delantera) pero es natural”, explicó la conductora de “América Hoy”.

“No me he hecho nada, pero la gente piensa eso por la señora Janet (Barboza) y mis compañeros. Entonces creen que todos estamos en lo mismo. Ya me cansé de desmentirlo”, aclaró.

Finalmente, Ethel Pozo dijo ser natural: “Nadie me cree que soy natural... la gente me dice ‘dime tu cirujano’ y yo no sé qué responder”.

Actualmente, la hija de Gisela Valcárcel es muy activa en redes sociales, donde comparte su día a día junto a su pareja Julián Alexander y sus hijas.

