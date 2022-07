La conductora de televisión Ethel Pozo ofreció una entrevista al programa de YouTube “La Linares”, de Verónica Linares, donde habló de pasajes poco conocidos de su vida. Además, mostró su lado más sensible al hablar sobre cómo fue su relación con su madre Gisela Valcárcel, quien solía trabajar arduamente mientras ella vivía su etapa de adolescente.

Según confesó la presentadora de “América Hoy”, su mamá no estuvo presente durante su etapa escolar; sin embargo, nunca le reclamó porque entendía que estaba trabajando para mantener a su familia. Además, confesó que si bien su madre no iba a sus actuaciones en el colegio, su tía Martha era quien la acompañaba.

“Mi mamá hizo ‘Aló, Gisela’ toda mi primaria y secundaria. A mis quince años, ella levaba 12 en el programa. Mi abuelita y mi tía Martha me llevaba y me emociona (hablar de ella). Mi mami tuvo otra vida, cuando ella nació era una persona humilde y tuvo que sacar adelante a toda una familia”, contó Ethel.

“Yo lo tomaba todo a la broma, me decía ‘Ethel, de repente puedo pagar a la APAFA una multa por no llegar a las reuniones’, porque nunca iba. Nunca estuvo. En las actuaciones estaba mi tía Martha e hicieron un buen equipo, mi mami, mi abuelita y mi tía”, agregó la conductora de TV.

Tras esta experiencia, Ethel Pozo confesó que si bien resalta todo lo que su madre hizo por ella, cuando se convirtió en madre hizo todo lo opuesto para intentar pasar más tiempo con sus hijas.

“Lo que hice cuando di a luz a Doménica y luego a Luana fue ser lo opuesto, yo dije: ‘no me va a pasar esto y voy a estar en todas las actuaciones’. A veces me fui al otro extremo y me dediqué a ser solo mamá”, aseguró.