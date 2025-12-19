Ethel Pozo sorprendió a todos en “América Hoy” al anunciar que el programa de este viernes 19 de diciembre fue su última aparición, ya que se retira del magazine para emprender nuevos proyectos.

Al final de la emisión del programa matutino de América Televisión, la hija de Gisela Valcárcel tomó la palabra y se despidió, entre lágrimas, del público y de sus compañeros Edson Dávila y Janet Barboza.

“Quiero agradecerle a América Televisión por haber sido mi casa estos 8 años y medio. Hoy es mi último día de programa en vivo en esta casa que me ha dado tanto. En 2017, el 20 de agosto, de la mano de gran Eric Jurgensen y GV Producciones, aprobaron un casting con Yaco Eskenazi y dijeron que vaya al aire y de eso ya pasó ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, ‘En esta cocina mando yo’, ‘El show después del show’ y ‘América Hoy’, que ha sido mi casa televisiva”, dijo Ethel.

Ethel Pozo se despide de América Hoy

De esta manera, Ethel Pozo confirmó que cierra un cicho en “América Hoy” y aprovechó para agradecer a todos por acompañarla en este camino y haberle permitido crecer profesionalmente.

“He crecido muchísimo, he cometido errores, pero también aciertos, nos hemos divertido, me he emcionado como hoy y me voy super contenta. Ha sido casi una década, ha pasado rapidísimo, más de 1500 programas. En esta casa nací como conductora y siempre le voy a tener mucho cariño”, precisó.

Ethel Pozo se despide de América Hoy

Sobre sus nuevos proyectos para 2026, Ethel Pozo no brindó detalles al respecto. “Se vienen cosas hermosas, pero por respeto a esta casa no lo voy a decir aquí”, sentenció, dejando abierta la especulación de que podría mudarse a Panamericana Televisión y compartir un proyecto con su madre Gisela Valcárcel.