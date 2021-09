En la reciente emisión de “América Hoy”, Gisela Valcárcel se comunicó vía telefónica para felicitar a las conductoras por su segundo aniversario del programa matutino.

La conductora de “Reinas del Show” resaltó que el trabajo que realizan Ethel Pozo, Melissa Paredes y Janet Barboza a diario es complicado porque demanda mucho tiempo y eso las aleja de sus familias.

Las palabras Gisela Valcárcel emocionaron hasta las lágrimas a Ethel Pozo, quien reconoció que debido a su trabajo no siempre puede ayudar a sus hijas con sus tareas.

“Me emocionada de verdad porque mucha gente me ve acá maquilladas, peinadas, pero uno deja a sus hijos, uno deja la comida, como muchas. Yo me voy a emocionar de nuevo, las tareas, mis hijas tienen muchas tareas acumuladas y uno se siente un poco mal porque no tienes tanto tiempo y la gente no lo sabe”, comentó con la voz entrecortada.

Tras ello, Janet Barboza recordó que debido a su trabajo en “La Movida de los Sábados” se perdió la infancia de su hija y que ahora lucha por recuperarla.

“Me pasaba lo mismo Ethel, con mi niña cuando era pequeñita, cuando yo estaba en la ‘Movida’ tenía 24 años y mi hija estaba muy pequeñita y diez años después me di cuenta que me había perdido la infancia de mi hija y fue muy duro”, comentó la popular ‘rulitos’ con la voz entrecortada.

