La hija de Gisela Valcárcel se presentó en el set de 'Magaly TV' tras años de críticas y cuestionamientos | Foto: Magaly TV (Captura de YouTube) / Composición EC
La hija de Gisela Valcárcel se presentó en el set de 'Magaly TV' tras años de críticas y cuestionamientos | Foto: Magaly TV (Captura de YouTube) / Composición EC
Por Redacción EC

Este martes, al finalizar su esperado encuentro con Magaly Medina, Ethel Pozo se quebró en vivo al agradecerle por negarse, años atrás, a cubrir la solicitud de su padre biológico, Jorge Pozo, quien le pidió una remuneración mensual debido a problemas de salud.

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