Este martes, al finalizar su esperado encuentro con Magaly Medina, Ethel Pozo se quebró en vivo al agradecerle por negarse, años atrás, a cubrir la solicitud de su padre biológico, Jorge Pozo, quien le pidió una remuneración mensual debido a problemas de salud.

Y es que, la expresentadora de ‘América Hoy’ reconoció el límite que mostró la conductora de “Magaly TV, La Firme” al no otorgarle pantalla a su progenitor, señalando que esta decisión protegió la privacidad y tranquilidad de sus hijas.

“Reconozco cuando no tocaste el tema de mi papá”, dijo entre lágrimas. “Te agradezco porque es el único tema que me emociona y porque me demostró que tenías límites”, añadió la hija de Gisela, muy emocionada.

La hija de Gisela Valcárcel llorando en el set de 'Magaly TV', tras agradecer a su conductora por no darle cabida al pedido de su padre biológico | Foto: Magaly TV la Firme (Captura de YouTube)

Por su parte, Medina confirmó que su producción descartó de inmediato dar cobertura al testimonio del padre de la conductora, argumentando que no se prestaría a situaciones de provecho personal.

“No lo toqué, ni lo voy a tocar”, enfatizó. “Una persona que no estuvo presente en tu vida no tiene por qué derecho a venir a hablar cuando ya tú eres famosa”, comentó luego, afirmando que Jorge le habría rogado incluso por exponer su caso.

Sin embargo, Magaly enfatizó que una persona que no estuvo presente en el crecimiento de su hija no tiene derecho a exigir asistencia económica una vez que esta ha alcanzado la fama.

“Hay cosas que no se pueden hacer, definitivamente, por mucho que tengas, digamos, una rivalidad televisiva con alguien”, puntualizó Medina, quien en 2022, calificó los intentos de Pozo de aparecer en su programa a cambio de dinero como un “vil chantaje”.

Al finalizar su encuentro, ambas conductoras se dieron un abrazo y luego bromearon con pasar juntas la Navidad

El origen del conflicto

Jorge Pozo, quien se mantuvo ausente durante la infancia y juventud de Ethel Pozo, según la propia conductora, regresó de Ecuador para instalarse en el distrito de La Victoria hace cuatro años.

En una entrevista con ‘Amor y Fuego’, el sexagenario reveló que padecía un tumor, por lo que demandó una pensión mensual a su hija, argumentando que ella se encuentra en una posición económica favorable.

Gisela Valcárcel, madre de Ethel, ha señalado anteriormente que asumió la crianza de su hija en solitario desde los 17 años de edad, luego de que Jorge decidiera desentenderse de la responsabilidad.

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