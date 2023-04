Ethel Pozo, conductora del programa “América Hoy”, no fue ajena a la polémica que envuelve a Richard Acuña y se refirió a la reciente denuncia televisiva que realizó Camila Ganoza hacia su expareja y padre de su hija.

Según dijo la hija de Gisela Valcárcel en la reciente edición de su programa matutino, los problemas que presentó Camila Ganoza deberían solucionarse en privado y no mediante un programa de televisión, esto refiriéndose a la entrevista que ofreció a “Magaly TV, la firme”.

“De igual forma quiero hacer reconocimiento que lamento que esto que es algo tan privado... Este es un tema que lamentablemente se ha hecho público, no se va a solucionar en un programa de televisión, sino en el Poder Judicial”, señaló Pozo.

Asimismo, Ethel Pozo también aprovechó un instante del programa para aconsejar a Camila Ganoza a que lo mejor sería conciliar con Richard Acuña, por el bien de su hija en común y para evitar que se vea expuesta a un conflicto mediático.

“Como madre te digo que lo mejor sería tratar por tu niña de conciliar con el papá y guardarlo en estricto privado, porque finalmente todos podemos hablar, pero quien queda afectados psicológicamente son nuestros hijos”, aseguró.

América Hoy: Caso Richard Acuña 1

¿Qué dijo Camila Ganoza?

Como se recuerda, el pasado lunes 10 de abril, el programa “Magaly TV, la firme” presentó una entrevista a Camila Ganoza, expareja y madre de la hija de Richard Acuña, donde la joven se refirió a lo que fue su relación con el excongresista, a quien acusó de maltrato psicológico y de haberle sido infiel en el pasado.

En la conversación con Magaly Medina, Ganoza reveló detalles poco conocidos sobre la dura etapa que vivió al lado de Richard Acuña. Según relató, el también político la agredía verbalmente en reiteradas oportunidades, incluso en presencia de su hija.

“Tuve mucho maltrato psicológico de su parte y maltratos de otros sentidos (maneras), que él sabe que son ciertos y que no me los podrá negar. Me minimizaron como mujer. Me ha gritado muchas veces en mi casa, frente a mi hija. Él siempre ha tratado de hacerme menos”, reveló Ganoza al programa de espectáculos.

Luego de que Camila Ganoza denunciara a Richard Acuña por maltrato psicológico y manutención de su menor hija, el excongresista de Alianza por el Progreso reveló mediante el programa 'América Hoy' una lista a detalle de los abonos que él ha brindado a su expareja en el último mes. (Fuente: América TV)