En medio de los rumores que señalan que Ethel Pozo trabajaría en otro canal el próximo año, la hija de Gisela Valcárcel aclaró las dudas a través de sus redes sociales, donde respondió algunas preguntas de sus seguidores, entre ellas, si cambiará de casa televisora en 2025.

Un seguidor de Instagram le preguntó lo siguiente: “¿se irán a otro canal?”, a lo que Ethel Pozo aseguró que tiene contrato con América Televisión hasta fin de año y que no ha pensado en cambiar de casa televisora.

“No, para nada. Lo desmentí hace 2 semanas, no hay nada de cierto en eso. Yo me quedo en América hasta fin de año y estoy feliz aquí desde el 2017 que empecé a conducir programas de TV”, respondió Ethel Pozo.

Ethel Pozo respondió a la pregunta de un seguidor que consultó si se mudará de casa televisora. (Foto: Instagram)

“Mi contrato de trabajo con América va hasta fin de año, sobre el próximo no me he sentado a conversar con ellos aún porque tenemos un contrato vigente. Espero en el 2025 tener vida y buena salud en primer lugar, y trabajo por supuesto, pero lo veré más adelante como todos los años pasados”, respondió a una pregunta similar.

Como se recuerda, los rumores en torno al presunto cambio de casa televisora de Ethel Pozo surgieron hace algunas semanas, luego que se diera a conocer que Gisela Valcárcel habría comprado acciones de Latina y estaría cerca de lanzar un nuevo programa.