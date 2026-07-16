Emocionada por la entrevista que protagonizó con Magaly Medina, Ethel Pozo compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecerle por el encuentro, donde habló sobre su trayectoria y las polémicas que marcaron su salida de ‘América Hoy’.

A través de sus plataformas digitales, la presentadora destacó que la conversación se desarrolló de forma respetuosa, agregando que que se llevó una grata impresión.

“Al final, la ‘bruja mala del cuento’ no me lanzó ningún hechizo”, bromeó Pozo. “Hablamos de todo y me fui con una grata sorpresa. Podemos pensar distinto y, aun así, tener una muy buena entrevista”, escribió en sus redes.

Un día después del esperado encuentro, durante una comunicación telefónica con María Pía Copello, Ethel reveló que la reacción positiva de los usuarios en redes sociales representa una nueva experiencia para ella, pues durante años estuvo acostumbrada a recibir críticas.

En esa línea, reconoció que su decisión de mantenerse en silencio en el pasado generó una percepción equivocada sobre su personalidad, por lo que ahora busca expresar con mayor libertad sus opiniones.

Sobre su salida del magazine de América TV, la conductora reflexionó acerca de los cambios que atraviesa su carrera y señaló que esta etapa le permitió abrirse a nuevos proyectos. “Siento que por algo pasan las cosas”, afirmó.

El impacto de la entrevista también fue comentado por Magaly Medina en su programa de espectáculos, donde destacó que Pozo atraviesa una nueva etapa y podría tener una oportunidad para regresar a la televisión con una imagen distinta ante el público.

Por otro lado, al ser consultada sobre un posible e histórico encuentro televisivo con Gisela Valcárcel, Medina no descartó esa posibilidad y señaló que “todo puede pasar en televisión”, debido a que siempre pueden surgir situaciones inesperadas.

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