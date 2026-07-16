Magaly Medina entrevistó en su programa de ATV a Ethel Pozo, hija de su rival mediática Gisela Valcárcel | Foto: Magaly TV, la Firme (Captura)
Magaly Medina entrevistó en su programa de ATV a Ethel Pozo, hija de su rival mediática Gisela Valcárcel | Foto: Magaly TV, la Firme (Captura)
Por Redacción EC

Emocionada por la entrevista que protagonizó con Magaly Medina, Ethel Pozo compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecerle por el encuentro, donde habló sobre su trayectoria y las polémicas que marcaron su salida de ‘América Hoy’.

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