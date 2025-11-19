La reciente aparición de Pamela Franco en el pódcast de Verónica Linares no solo reabrió uno de los episodios más tensos de la farándula peruana, sino que provocó una fuerte respuesta desde distintos frentes. Ethel Pozo y Janet Barboza, conductoras de América Hoy, cuestionaron duramente a la cantante luego de que asegurara que su recordada entrevista con María Pía Copello había sido “pauteada” por la producción.

“Coincido con Pamela López cuando dice que no aclares porque oscureces. La gente tiene memoria, calladita hubieras quedado mejor” , sentenció Pozo, descartando la versión de Franco y recordando que la cumbiambera ha cambiado de relato en más de una ocasión.

Por su parte, Janet Barboza fue más allá y aseguró que Pamela Franco se habría visto en reiteradas oportunidades con Christian Cueva en la misma casa donde el futbolista vivía con Pamela López y sus hijos. La conductora señaló que la cantante ha intentado suavizar su imagen pública, pero sus nuevas declaraciones solo han generado más dudas.

Pamela López responde

Quien tampoco se quedó callada fue Pamela López, exesposa de Cueva, quien criticó duramente a Franco por afirmar que se arrepiente de haber jurado por su hija no conocer al futbolista.

Para la trujillana, la cumbiambera mantiene un “doble discurso” y solo ha logrado enredarse más. “No puede sostener argumentos válidos para maquillar una mentira” , aseguró en declaraciones recientes.

López recordó además que Franco juró por su hija cuando la llamó para exigir explicaciones sobre un yape de 280 soles. “Ella sí juró por su hija, por lo menos para mí (mis hijos) sí son muy sagrados. No tiene cerebro, no tiene corazón” , expresó con firmeza.

Incluso lanzó un comentario sarcástico hacia la cantante: “Para mí eres la amante, la clandestina oficializada. Chévere, te ganaste la Tinka. De aquí a unos años, vamos a ver quién ganó” .

El origen de la controversia

La polémica se reavivó después de que Pamela Franco dijera que su entrevista con María Pía Copello —en la que pidió disculpas públicas a Pamela López— había sido completamente “pauteada” por la producción del programa, asegurando que en ese entonces estaba “emocionalmente destruida”.

Sin embargo, su relato fue desmentido por Vanessa Pumarica, su exmejor amiga, quien aseguró que nadie le dio un guion y que todas las declaraciones, incluido el recordado “Christian es el amor de mi vida”, salieron directamente de ella.

Pamela Franco en entrevista con María Pía. (Foto: Captura/MQM)

Las afirmaciones encontradas han generado gran debate en redes sociales, donde muchos usuarios consideran que la cantante está modificando su historia para presentarse como víctima.