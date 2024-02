El programa “América Hoy” anunció mediante un video en redes sociales su regreso a la televisión con la primicia que todos los programas de espectáculos querían: las declaraciones de Christian Domínguez tras la polémica en torno a sus infidelidades a Pamela Franco.

A través de las redes sociales del programa se compartió un avance en el que muestran a Ethel Pozo y Janet Barboza haciendo algunas preguntas sobre los recientes hechos que involucran al cantante de cumbia. Si bien anunciaron que sería a Christian Domínguez, su imagen todavía no aparece en el adelanto.

“¿Te reconoces como la persona que estaba en la camioneta blanca con Mary Moncada?, ¿no te has ido de la casa, estás todavía viviendo con Pamela?, ¿es la única Mary Moncada, no van a salir más?, ¿Sientes que has tocado fondo en esta ocasión?”, son algunas preguntas que se les oye decir a las presentadoras.

“¡GRAN ESTRENO! Este lunes 5 de febrero regresa América Hoy y con una entrevista exclusiva, Christian Domínguez por primera vez romperá su silencio. Este lunes a las 9:30 am no te pierdas América Hoy”, es la leyenda que acompaña la publicación.

Como se recuerda, Christian Domínguez se encuentra en el ojo de la tormenta tras las declaraciones (con chats y evidencias) de dos mujeres que aseguran haber tenido una aventura con el cantante pese a su relación con Pamela Franco, madre de su última hija.

Cabe señalar que, tras darse a conocer estos hechos de infidelidad, Pamela Franco emitió un comunicado anunciando de forma contundente el fin de su relación con Christian Domínguez. Además, pidió respeto hacia su menor hija, a quien busca proteger a toda costa de los comentarios.